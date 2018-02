Sieben Polizistenmörder in Südafrika erschossen

Nach der Tötung von fünf Polizisten in Südafrika sind sieben mutmaßliche Täter erschossen worden. Sie seien bei einer Schießerei mit Polizisten am Freitagabend in der Provinz Ostkap getötet worden, wurde die Spezialeinheit für organisierte Kriminalität am Samstag zitiert. Die Bande habe eine Kirche als Versteck genutzt.