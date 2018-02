Der 61-Jährige wurde leicht verletzt, konnte sich aber selbst nicht mehr aus Graben befreien. In Tirol gab es zwei weitere Unfälle: Eine Frau musste reanimiert werden und eine 14-Jährige erlitt Wirbelverletzungen.

© APA/GEORG HOCHMUTH

Bei einer Abfahrt mit einer Rodel ist am Freitagnachmittag ein 61-jähriger Salzburger in der Gemeinde Faistenau (Flachgau) über steiles Gelände rund 100 Meter abgestürzt. Der Mann kam mit den Beinen in einem Bachbett zum Stillstand und wurde leicht verletzt. Sein Versuch, sich durchnässt allein aus dem tief verschneiten Graben zu befreien, scheiterte zunächst, teilte die Polizei mit.

Der Mann hatte zuvor mit seiner Frau im Faistenauer Ortsteil Tiefbrunnau eine Schneeschuhtour unternommen. Während er mit der Rodel zu Tal fuhr, kam die Frau zu Fuß nach. Sie entdeckte ihren Mann an der Absturzstelle, konnte ihm aber in dem steilen Gelände nicht zu Hilfe kommen. Ein 53-jähriger Skitourengeher, der in dem Gebiet unterwegs war, stieg schließlich zu dem Verunfallten ab. Er gab dem Mann einen Teil seiner trockenen Bekleidung und verständigte die Polizei. Als diese eintraf, hatten es die beiden Männer aus dem Graben geschafft und waren beim Abstieg zum Parkplatz. Der 61-Jährige wurde vom Roten Kreuz erstversorgt und ins Landeskrankenhaus Salzburg gebracht.

Schweizerin stürzte beim Skifahren in Bach

Eine Schweizerin ist am Freitag beim Skifahren in Galtür von der Piste abgekommen und rund vier Meter tief in einen Bach gestürzt. Dort blieb die 70-Jährige bewusstlos liegen, berichtete die Polizei. Pistenretter bargen die Frau und führten bis zum Eintreffen des Notarztes Reanimationsmaßnahmen durch. Nach der Erstversorgung wurde die Schwerverletzte in die Klinik nach Feldkirch geflogen.

Die 70-Jährige war zu Mittag auf einer roten Piste zur Talstation Birkhahnbahn gefahren. Rund 150 Meter davor verlor sie die Kontrolle über ihre Ski, durchfuhr ein Sicherheitsnetz und stürzte in den Vermuntbach. Die Verunglückte wurde von anderen Wintersportlern und der Pistenrettung aus dem Bach geborgen.

Mädchen erlitt Wirbelverletzungen

Ein 14-jähriges Mädchen hat sich bei einem Skiunfall am Freitag in Kühtai (Bezirk Imst) schwere Wirbelverletzungen zugezogen. Wie die Polizei berichtete, verlor die Deutsche auf einem Ziehweg die Kontrolle über ihre Ski und stürzte schwer. Sie wurde nach der Erstversorgung mit einem Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.