Bombenexplosion in Hauptstadt von Myanmars Region Rakhine

In der Hauptstadt von Myanmars Unruheregion Rakhine sind am Samstag drei Bomben explodiert. Die Sprengsätze gingen am frühen Morgen an unterschiedlichen Orten in Sittwe hoch, wie ein Polizeivertreter sagte. Getroffen wurden demnach das Haus eines Vertreters der Staatsregierung, ein Bürohaus und eine Straße, ein Beamter wurde verletzt.