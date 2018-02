68. Berlinale endet mit der Vergabe der Bären

Facebook

Insgesamt kristallisierte sich aber kein Topfavorit im Wettbewerb des seit dem 15. Februar laufenden Filmfestivals mit seinen knapp 400 Filmen heraus. Wes Andersons Animationsfilm "Isle of Dogs" überzeugte die Kritiker ebenso wie der ungleich schwerere Beitrag "In Zeiten des Teufels" von den Philippinen. Aus österreichischer Sicht hat die Koproduktion "3 Tage in Quiberon" Chancen. Dabei wird vor allem die Leistung von Hauptdarstellerin Marie Bäumer als Romy Schneider in einem ihrer letzten Interviews als würdig für einen Silbernen Bären als beste Darstellerin empfunden. Bei den Männern gilt der gleich zweifach im Wettbewerb präsente deutsche Shootingstar Franz Rogowski ebenso als Bärenkandidat wie Joaquin Phoenix, der für Gus Van Sants "Don't worry, weglaufen geht nicht" in die Rolle eines querschnittsgelähmten Alkoholikers schlüpfte.