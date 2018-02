Mehrere Explosionen in Mogadischu - Tote gemeldet

Bei starken Explosionen in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind mehrere Menschen getötet worden. Sicherheitskräfte lieferten sich am Freitag in der Nähe des Präsidentenpalasts Gefechte mit bewaffneten Angreifern. Nach Angaben von Sicherheitskräften wurden dabei mindestens fünf Menschen getötet, darunter zwei Zivilisten.