USA wollen Botschaft in Jerusalem angeblich im Mai eröffnen

Die USA wollen ihre neue Botschaft in Israel bereits im Mai in Jerusalem eröffnen. Das berichtete Reuters am Freitag unter Verweis auf einen nicht namentlich genannten Regierungsvertreter. Israels Geheimdienst-Minister Israel Katz gratulierte US-Präsident Donald Trump auf Twitter umgehend, dass die Vertretung dann zur Feier des 70-jährigen Bestehens des Staates ihre Arbeit aufnehme.