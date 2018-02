Drahtzieher von Anschlag in türkischem Grenzort verurteilt

In der Türkei ist der Hauptverdächtige im Prozess um den tödlichen Anschlag in Reyhanli zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Ein Gericht in Ankara befand Nasir Eskiocak schuldig, das Doppelattentat in der südtürkischen Grenzstadt geplant und ausgeführt zu haben, bei dem am 11. Mai 2013 insgesamt 53 Menschen getötet worden waren, wie die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu am Freitag berichtete.