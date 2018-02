US-Autor David Mamet schrieb Theaterstück über Weinstein

Der US-Autor David Mamet hat ein Theaterstück über den nach Vorwürfen sexueller Übergriffe abgesetzten Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein geschrieben. "Ich redete mit meinem Broadway-Producer und er sagte: 'Warum schreibst du kein Stück über Harvey Weinstein?' Also habe ich das getan", sagte Mamet der "Chicago Tribune" in einem am Freitag veröffentlichten Interview.