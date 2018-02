Kataloniens Separatisten verlieren Unterstützung

Kataloniens Separatisten verlieren einer neuen Umfrage zufolge deutlich an Rückhalt innerhalb der katalanischen Bevölkerung. 40,8 Prozent der Katalanen seien für die Unabhängigkeit der nordostspanischen Region, ergab die am Montag veröffentlichte Erhebung im Auftrag der von Madrid kontrollierten katalanischen Regierung.

Im Oktober vergangenen Jahres waren es nach dem umstrittenen Unabhängigkeitsreferendum noch 48,7 Prozent gewesen. Auffällig ist bei der Umfrage der Anstieg jener, die sich explizit gegen eine Loslösung Kataloniens von Spanien aussprechen. Taten dies im Oktober 2017 43,6 Prozent der Befragten, waren es im Jänner während der Umfrage bereits 53,9 Prozent.

Durchgeführt wurde die Erhebung vom Meinungsforschungsinstitut der katalanischen Regierung (CEO), das seit Oktober wie alle Regionalbehörden direkt von der spanischen Zentralregierung verwaltet wird.

Der Zuspruch zur Unabhängigkeit hat damit wieder den Stand vom vergangenen Juli erreicht, als 41,1 Prozent der Katalanen in einer CEO-Umfrage für die Unabhängigkeit Kataloniens waren.

Bei vorgezogenen Parlamentswahlen im Dezember hatten die Unabhängigkeitsbefürworter ihre Mehrheit im Regionalparlament behaupten können. Allerdings hat das Separatistenlager mit Grabenkämpfen, der Desillusionierung seiner Anhänger und der wirtschaftlichen Ungewissheit im Zusammenhang mit dem Unabhängigkeitsprozess zu kämpfen. Beobachter sehen auch ein Erwachen der "schweigenden Mehrheit", die nun auch öffentlich gegen die separatistischen Forderungen aufzutreten wagt.

Unterdessen würden bei Neuwahlen erneut die bürgerlichen und pro-spanischen Ciudadanos (Bürger) von Ines Arrimadas stärkste Parlamentsfraktion werden, dicht gefolgt von den separatistischen Linksrepublikanern (ERC), die sich diesmal gegen die separatistische Einheitsliste JxCAT von Carles Puigdemont durchsetzen könnte. Allerdings war die ERC auch in den Umfragen vor der Wahl am 21. Dezember vor der Liste JxCAT gelegen, die sich dann dank ihres großen Rückhalts in ländlichen Gebieten als stärkste Kraft im Separatistenlager behaupten konnte.