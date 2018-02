SPÖ verlangt Sondersitzung des Datenschutzrates

Die SPÖ hat am Freitag eine Sondersitzung des Datenschutzrates einberufen. Thema sollen die regierungsintern unter dem Titel "Sicherheitspaket" firmierenden Überwachungsmaßnahmen sein, die am Mittwoch den Ministerrat passiert haben, hieß es in einer Aussendung des SPÖ-Parlamentsklubs. Das Paket verletze aber im besonderen Rechte auf Datenschutz und Privatheit.