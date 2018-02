Mäuse in Fabrik: Ikea ruft Schaumkonfekt zurück

Mit einer ungewöhnlichen Begründung hat der Einrichtungskonzern Ikea sein Schaumkonfekt "Godis Paskkyckling" zurückgerufen: Die Süßigkeiten könnten durch Mäuse verunreinigt worden sein, die in eine Lebensmittelfabrik eingedrungen waren, teilte das Unternehmen am Freitag mit. In Österreich wurden 231 Sackerln von den betroffenen Chargen verkauft, hieß es auf APA-Anfrage.