Betrunkener Steirer flüchtete nach Unfall mit Fußgänger

Ein Fußgänger ist am Donnerstag in der obersteirischen Stadt Leoben auf einem Schutzweg von einem Pkw angefahren und schwer verletzt worden. Der Lenker des Fahrzeugs hielt aber nicht an, sondern fuhr davon. Zeugenaussagen führten die Polizei zur Wohnung des Verdächtigen. Der 41-Jährige war stark betrunken. Zudem fanden die Beamten Cannabispflanzen in seiner Wohnung.