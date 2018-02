UNO-Sicherheitsrat stimmt über Waffenruhe in Syrien ab

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen will am Freitag über eine Resolution für eine 30-tägige Waffenruhe in Syrien abstimmen. Damit sollen dringend benötigte Hilfslieferungen für die Bevölkerung in umkämpften Gebieten in dem Bürgerkriegsland ermöglicht werden, wie die kuwaitische Ratspräsidentschaft mitteilte.

Russland ist nach den Worten von Außenminister Sergej Lawrow bereit, der Resolution des UNO-Sicherheitsrates für einen Waffenstillstand in der syrischen Region Ost-Ghouta zuzustimmen. Das meldeten russische Nachrichtenagenturen am Freitag.

Laut Interfax sagte Lawrow weiter, die USA und ihre Verbündeten hätten es allerdings abgelehnt, den Resolutionsentwurf mit Garantien zu ergänzen, dass sich die Rebellen an einen Waffenstillstand hielten.

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron forderten unterdessen Moskau auf, die UNO-Resolution zu unterstützen. Die beiden Politiker hätten den russischen Staatschef Wladimir Putin in einem Brief gebeten, sich der geplanten Resolution anzuschließen, verlautete am Freitag aus französischen Regierungskreisen. Beide wollten noch im Laufe des Tages mit Putin telefonieren, hieß es weiter. Macron und Merkel seien mit Putin im Dialog, um sicherzustellen, dass Russland die Resolution nicht blockiere.

Der UNO-Koordinator für humanitäre Hilfe in Syrien im UNO-Sicherheitsrat hatte zuvor eine Feuerpause in der eingekesselten Rebellen-Enklave Ost-Ghouta gefordert, die seit Tagen unter heftigem Dauerfeuer steht. Wenn die in den vergangenen 72 Stunden veröffentlichten Bilder den Rat nicht von der Notwendigkeit überzeugten, "dann wissen wir ehrlich gesagt nicht, was sie überzeugen würde", sagte Panos Moumtzis am Donnerstag. In der Region seien mindestens 370 Menschen getötet und 1.500 verletzt worden. Die Bewohner hätten weder Lebensmittel, Strom noch Wasser.

Die Rebellengruppen im syrischen Ost-Ghouta lehnten unterdessen eine Evakuierung der belagerten Region bei Damaskus kategorisch ab. In einem offenen Brief an UNO-Generalsekretär Antonio Guterres schlossen die islamistischen Gruppen Jaisch al-Islam, Faylak al-Rahman und Ahrar al-Sham am Freitag die Räumung der Rebellenenklave aus. "Zwangsumsiedlung" sei ein "Kriegsverbrechen", schrieben sie.

Ein Rebellenkommandeur bestätigte die Echtheit des Briefes, der in sozialen Medien verbreitet wurde. Ein Sprecher von Faylak al-Rahman bekräftigte die Weigerung der Gruppen, Ost-Ghouta zu räumen. Die drei Rebellengruppen kontrollieren den Großteil der Region, außerdem sind dort einige hundert Kämpfer des früheren syrischen Al-Kaida-Ablegers vertreten.

Ost-Ghouta steht seit Wochen unter massivem Beschuss der Regierungstruppen, die offenbar kurz davor sind, eine Bodenoffensive zu starten, um die östlichen Vororte der Hauptstadt zurückzuerobern. Allein diese Woche wurden bei dem Beschuss laut Aktivisten mehr als 430 Menschen getötet, im Fall einer Bodenoffensive droht eine weitere Eskalation der Gewalt.

Russlands Außenminister Lawrow hatte am Donnerstag gesagt, sein Land habe den Rebellen in Ost-Ghouta den Abzug vorgeschlagen, doch hätten sie dies abgelehnt. In den vergangenen Jahren waren wiederholt Rebellengebiete evakuiert worden. So waren die letzten Rebellen nach jahrelanger Belagerung aus der Altstadt von Homs und dem Ostteil Aleppos abgezogen.