Kärntner bei Crash aus Pkw geschleudert und getötet

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Donnerstagabend einen 38-jährigen Kärntner das Leben gekostet. Der Mann wurde kurz vor 20.00 Uhr auf der Ossiacher Bundesstraße (B94) bei Treffen am Ossiacher See (Bezirk Villach-Land) bei dem Unfall aus dem Wagen geschleudert und dabei getötet, berichtete die Polizei. Fünf weitere Beteiligte wurden verletzt.