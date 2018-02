Fliegerbombe in Frankfurt am Main erfolgreich entschärft

In Frankfurt am Main ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg erfolgreich entschärft worden. Das teilte die Feuerwehr in der Nacht zum Freitag mit. Alle Absperrungen seien aufgehoben. Wegen der Bombenentschärfung hatten rund 9.000 Menschen im Gallusviertel ihre Wohnungen vorübergehend räumen müssen. Von der Aktion waren auch Altenheime und Hotels betroffen.