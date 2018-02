Mueller erweitert Anklage gegen zwei Ex-Trump-Mitarbeiter

US-Sonderermittler Robert Mueller hat die Anklage gegen den ehemaligen Wahlkampfleiter von US-Präsident Donald Trump erweitert. Der Sonderermittler legte am Donnerstag (Ortszeit) eine neue Klageschrift vor, die Trumps Ex-Berater Paul Manafort und dessen früheren Geschäftspartner Richard Gates Steuer- und Bankbetrug in 32 Anklagepunkten zur Last legt.

Die beiden sollen die Bundessteuerbehörde betrogen und US-Banken belogen haben, um Kredite in Höhe von rund 20 Millionen Dollar (16 Millionen Euro) zu bekommen. Mit der neuen Klage erhöht Mueller den Druck auf Trumps früheren Wahlkampfchef. Zuvor hatte er Manafort und Gates bereits wegen Geldwäsche im Zusammenhang mit ihrer Lobbyistentätigkeit für pro-russische Kräfte in der Ukraine angeklagt. Auch die neuen Vorwürfe stehen nicht in Zusammenhang mit dem Präsidentschaftswahlkampf 2016.

Insgesamt rund 75 Millionen Dollar verschleierten Manafort und Gates laut den Ermittlern über Offshore-Konten vor allem in Zypern vor dem Fiskus. Ein großer Teil des Geldes sei unter anderem getarnt als Kredite zurück in die USA geflossen. Auf diese Weise hätten beide die Einkommenssteuer vermieden.

Ein Sprecher Manaforts zeigte sich "zuversichtlich, dass er freigesprochen wird". Manafort sei unschuldig.

Manafort hatte vor seiner Berufung zu Trumps Wahlkampfmanager gemeinsam mit Gates durch ihre Tätigkeiten in der Ukraine zweistellige Millionenbeträge eingenommen. Seit 2006 bis in die Gegenwart hätten beide ihre Einnahmen vor den US-Behörden verborgen, aus dem Geld aber Nutzen gezogen, heißt es nun in der neuen Anklage.

Manafort war im Juni 2016 zum Wahlkampfleiter Trumps ernannt worden. Zwei Monate später musste er den Posten wieder abgeben, nachdem Vorwürfe laut geworden waren, er habe mehr als zwölf Millionen Dollar von der Partei des damaligen ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch erhalten.

Sonderermittler Mueller untersucht, ob es zwischen Trumps Wahlkampfteam und Russland im Vorfeld der Präsidentschaftswahl 2016 geheime Absprachen gab. Muellers Team untersucht außerdem, ob der US-Präsident die Ermittlungen gegen sich behindert hat.