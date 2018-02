EU-Gipfel als Auftakt im Ringen um künftige EU-Finanzen

In Brüssel sind die Staats- und Regierungschefs der EU am Freitag zu einem Sondergipfel zusammengekommen, um erstmals über die künftige Finanzierung der Europäischen Union nach 2020 zu diskutieren. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) lehnte eine stärkere Belastung der Nettozahler - darunter Österreich - ab. Für Kurz ist es der erste EU-Gipfel, an dem er als Kanzler teilnimmt.

© APA (AFP)

Österreich habe eine klare Position, sagte Kurz. Österreich wolle eine starke EU, aber auch, dass die EU sparsam mit dem Geld der Steuerzahler umgehe. Wo es möglich sei, sollte die EU schlanker werden, um mehr Budget für wichtige Aufgaben wie Sicherheitspolitik zu haben, "wo es notwendig ist, an einem Strang ziehen. Was wir nicht wollen, ist eine ständige stärkere Belastung der Nettozahler."

Mit dieser Forderung sei Österreich in einer Gruppe von fünf Staaten, die sich gut akkordiere und auch die richtigen Argumente habe, sagte Kurz. "Wenn die Europäische Union durch den Brexit kleiner wird und auch ein wichtiger Nettozahler wegfällt, dass es dann natürlich notwendig ist, dass man sich die Frage stellt, wo kann man sparsamer werden?"

Österreichs Nettobeitrag an die Europäische Union betrug laut dem aktuellsten verfügbaren Finanzbericht der EU-Kommission vom September im Jahr 2016 791,3 Millionen Euro. Das entspricht 0,23 Prozent des heimischen Bruttonationaleinkommens. Sowohl in absoluten Zahlen als auch gemessen an der Wirtschaftsleistung war Österreich 2016 achtgrößter Nettozahler in der Europäischen Union.

Die Vizepräsidentin der Grünen im EU-Parlament, Monika Vana, kritisierte die Haltung der österreichischen Bundesregierung als "höchst antieuropäisch". Im Gegensatz zu anderen EU-Staaten wie Deutschland, sei Österreich gegen höhere Beiträge für alle EU-27. Sollte Österreich durch ein kleineres EU-Budget künftig weniger Förderungen erhalten, wolle Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger national ausgleichen. "Wer Maßnahmen wie diese vorschlägt, ist nicht nur populistisch, sondern betreibt noch dazu Kürzung bei den Ärmsten, Schrebergartenpolitik und verhindert das Zusammenwachsen der EU-Staaten", so Vana.

Der Gipfel in Brüssel ist erst der Anfang der Diskussionen über den nächsten EU-Finanzrahmen. Ein Vorschlag der EU-Kommission soll erst Ende Mai kommen. Der siebenjährige Finanzrahmen muss von den EU-Staaten und vom Europaparlament gemeinsam fixiert werden. EU-Budgetkommissar Günther Oettinger hat bereits eine "moderate" Erhöhung des Finanzrahmens von derzeit 1,0 auf 1,1x Prozent der europäischen Wirtschaftsleistung gefordert. Einer Erhöhung des Finanzrahmens stehen dem Vernehmen nach Österreich, Dänemark, die Niederlande, Schweden und Belgien kritisch gegenüber - mit Abstrichen auch Finnland.

Der niederländische Regierungschef Mark Rutte sieht die Möglichkeit von Umschichtungen beim künftigen Mehrjahresbudget der EU. "Wir können frisches Geld für neue Prioritäten wie den digitalen Binnenmarkt, die Kontrolle der Außengrenzen und den Kampf gegen Cybercrime aufbringen, indem wir das Budget modernisieren", sagte Rutte.

Die Forderung der deutschen Kanzlerin Angela Merkel, EU-Gelder künftig an die Flüchtlingsaufnahme zu knüpfen, stieß beim EU-Gipfel aber auf ein geteiltes Echo. "Das ist eine gute Idee", sagte der italienische EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani am Freitag in Brüssel. Nach der Ablehnung durch Polen zeigten sich auch Österreich, Litauen und Luxemburg wenig von dem Vorschlag begeistert.

Merkel hatte am Donnerstag im Deutschen Bundestag gefordert, bei der Vergabe von EU-Geldern "künftig auch das Engagement vieler Regionen und Kommunen bei der Aufnahme und Integration von Migranten" zu berücksichtigen. Dies könnte zu Lasten osteuropäischer Staaten gehen, welche die Teilnahme an EU-Programmen zur Umverteilung von Flüchtlingen ("Relocation"), die in EU-Staaten wie Italien und Griechenland ankommen und sich dort aufhalten, verweigern.

Bundeskanzler Kurz kann grundsätzlich nachvollziehen, dass man gewisse Konditionalitäten festsetze. "Ich würde nur bitten, nicht ständig auf Flüchtlinge zu fokussieren. Denn Solidarität ist weit mehr als nur die Aufnahme von Flüchtlingen." In der Migrationspolitik müsse es "unser Ziel sein, die Menschen an der Außengrenze zu stoppen, und nicht ständig die Verteilung zu diskutieren", so Kurz.

Der dänische Ministerpräsident Lars Lökke Rasmussen hat Verständnis für den Vorschlag, die Auszahlung von Kohäsionsmitteln in der EU an die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit zu knüpfen. "Es ist offensichtlich, dass wir Bedingungen brauchen. Als EU-Mitglied ist man volles Mitglied, mit Rechten und Pflichten".

"Ich wünsche mir keine neue Spaltung in Europa, davon haben wir genug", sagte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Schon jetzt sei er "sehr besorgt, dass es diesen Graben zwischen Ost und West gibt." Er verwies gleichzeitig darauf, dass die EU-Kommission die Frage der Konditionalität bei EU-Mitteln derzeit noch prüfe. Darüber müsse nun auch beim Gipfel "in der großen Runde" gesprochen werden.

Beim EU-Gipfel wollen die Staats- und Regierungschefs nicht automatisch die Forderung des EU-Parlaments erfüllen, dass der Spitzenkandidat der siegreichen Partei bei den nächsten Europawahlen Nachfolger von Jean-Claude Juncker als EU-Kommissionschef werden soll. In Ratskreisen hieß es am Freitag, der Gipfel wolle keinen Automatismus bei Spitzenkandidaten.

Im Vorfeld des Gipfels hatte es aus dem Umfeld des Ratspräsidenten Donald Tusk geheißen, die europäischen Parteien seien für das Wahlprozedere zuständig. Der luxemburgische Christdemokrat Juncker war 2014 als erster "Spitzenkandidat" gegen die Stimmen von Großbritannien und Ungarn zum Kommissionspräsidenten gewählt worden.

Auch soll es bei der Europawahl 2019 keine transnationalen Listen geben, hieß es weiter. Das Europaparlament selbst hatte diese Forderung zuletzt nicht mehr erhoben. Im Zuge des Brexit soll die Zahl der Sitze im EU-Parlament von 751 auf 705 reduziert werden. Ein Teil der durch den Brexit frei werdenden Sitze soll auf die verbleibenden Staaten aufgeteilt werden. Österreich dürfte einen zusätzlichen Sitz erhalten und damit künftig 19 statt bisher 18 Europaparlamentarier haben.

Auch die Forderung von Juncker nach einer Zusammenlegung der Funktionen der Präsidenten des Europäischen Rates und der EU-Kommission sei vom Gipfel nicht unterstützt worden, hieß es.