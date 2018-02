Berlinale: Heiner-Carow-Preis an Wolfgang Fischers "Styx"

Facebook

In dem Film wird eine selbstbewusste Ärztin (Susanne Wolff) bei einem Segeltörn plötzlich mit dem Schicksal kenternder Flüchtlinge konfrontiert. Sie funkt vergeblich um Hilfe und steht bald vor der Entscheidung, selbst etwas zu tun. Die Auszeichnung erinnert an den Regisseur Heiner Carow (1929-1997), der in den Babelsberger DEFA-Studios wichtige Filme drehte, etwa "Die Legende von Paul und Paula" (1973).