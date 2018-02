Hartinger-Klein erwartet Pflegeregress-Einigung mit Ländern

Sozialministerin Beate Hartinger-Kleintinger-Klein (FPÖ) hat sich am Mittwoch zuversichtlich gezeigt, dass es in Sachen Kostenersatz für die Abschaffung des Pflegeregresses zu einer Einigung mit den Ländern kommen wird. Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) sei sehr um eine Lösung bemüht, betonte sie bei einer Aussprache im Sozialausschuss des Nationalrates, berichtete die Parlamentskorrespondenz.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (Pfarrhofer)

Wiederholt wurde von Hartinger-Klein ihr bereits geäußertes Unverständnis darüber, warum die Länder nunmehr von Kosten in der Höhe von 500 Mio. Euro ausgehen, nachdem sie diese in einer Rundfrage zunächst auf 150 Mio. Euro geschätzt hätten. Eine Erhöhung des Pflegegeldes ab Pflegestufe 4 stellte Hartinger-Klein für Anfang nächsten Jahres in Aussicht, darüber würden aber noch Budgetverhandlungen geführt, sagte sie.

Nicht äußern wollte sich Hartinger-Klein zum geplanten Abgehen vom generellen Rauchverbot in der Gastronomie. Das sei Sache des Parlaments. Es werde aber sichergestellt, dass Lehrlinge in Raucherräumen nicht arbeiten dürfen, versicherte sie gegenüber der Abgeordneten Daniela Holzinger-Vogtenhuber von der Liste Pilz.

Der Gesetzesvorschlag zur Senkung der Arbeitslosenversicherungsbeiträge für niedrige Einkommen soll bereits in der nächsten Ministerratssitzung eingebracht werden. Im März soll die Regierungsvorlage dann dem Parlament vorgelegt werden.

Das Volumen der Beitragssenkung werde 140 Mio. Euro betragen, 900.000 Beschäftigte mit durchschnittlich 311 Euro sollen pro Jahr entlastet werden, zitierte Hartinger-Klein die bereits bekannten Vorhaben aus dem Gesetzesentwurf. Gelten soll die Entlastung für niedrige Einkommen bis zu 1.948 Euro - und zwar voraussichtlich ab Juli. Der Gesetzesvorschlag wurde bereits nach der Regierungsklausur in Seggauberg Anfang Jänner in Begutachtung geschickt, die Begutachtungsfrist ist mittlerweile beendet.

Was die geplante Reform des Arbeitslosengeldes betrifft, ist die Regierung laut Hartinger-Klein gerade dabei, mit einem externen Berater Kriterien zu erarbeiten und Berechnungen anzustellen. Wichtig sei, das System ganzheitlich zu betrachten, erklärte sie. Die Armut dürfe durch die Reform nicht steigen.

Unter anderem hat die schwarz-blauen Regierung hier einen Zugriff auf Vermögen von Arbeitslosen, die in die Mindestsicherung fallen, angedacht. Innerkoalitionäre Kritik an diesen Plänen gab es seitens der FPÖ, auch Hartinger-Klein sprach sich zwischenzeitlich gegen einen Vermögenszugriff aus. Auch Generalsekretärin Marlene Svazek erklärte Mitte Jänner, mit der FPÖ werde es "keinen Zugriff auf Eigentum oder Vermögen geben". Ziel sei allerdings, Arbeitsunwillige zur Arbeit zu motivieren.