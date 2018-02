Poroschenko sagt im Prozess gegen Vorgänger Janukowitsch aus

Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko hat im Hochverratsprozess gegen seinen Vorgänger Viktor Janukowitsch in Kiew ausgesagt. "Ich habe selbst Wehrdienstleistende der Streitkräfte der Russischen Föderation gesehen", so Poroschenko Medienberichten zufolge am Mittwoch in Kiew. Russische Soldaten seien nach dem 20. Februar 2014 ohne Zustimmung der Ukraine auf die Halbinsel Krim verlegt worden.