Venedig bekommt ein Museum für Casanova

Dem Schriftsteller und vor allem als Frauenheld bekannten Giacomo Casanova wird in Venedig ein Museum gewidmet. In sechs Räumen sollen Besucher vom 2. April an eine Idee davon bekommen, wie es in der Lebenswelt des Venezianers (1725-1798) aussah, wie die Stiftung Fondazione Casanova am Mittwoch mitteilte. Ziel sei es, Casanova zu würdigen.