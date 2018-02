Mindestens 5.000 Obdachlose in Paris gezählt

In Paris leben mindestens 5.100 Obdachlose. Das ergab eine offizielle Zählung im Auftrag des Rathauses, die am Mittwoch vorgestellt wurde. Freiwillige Helfer waren dafür vergangene Woche in einer nächtlichen Aktion durch die Straßen der französischen Hauptstadt gezogen und hatten Menschen ohne Dach über dem Kopf gezählt.