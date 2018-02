Sechs Tote bei Überfall auf Polizeistation in Südafrika

Unbekannte haben in Südafrika eine Polizeistation überfallen und fünf Polizisten und einen Passanten erschossen. Die Angreifer erbeuteten zehn Waffen und einen Dienstwagen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Sie stürmten demnach in der Früh in die Inspektion im Ort Ngcobo in der Provinz Ostkap im Süden des Landes und eröffneten ohne Warnung das Feuer. Dabei wurden drei Polizisten getötet.