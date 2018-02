"Black Panther"-Regisseur Coogler schreibt Dankesbrief

Nach dem bemerkenswert erfolgreichen Start des Superheldenfilms "Black Panther" hat sich Regisseur Ryan Coogler (31) bei Fans, Kritikern und seinem Team bedankt. "Nicht in einer Million Jahren hätten wir damit gerechnet, dass ihr uns alle so sehr unterstützen würdet", schrieb der 31-Jährige in einem Brief, den die Produktionsfirma Marvel Studios bei Twitter veröffentlichte.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP/Getty)

Der fast ausschließlich mit schwarzen Schauspielern besetzte Film hat weltweit einen äußerst erfolgreichen Kinostart hingelegt und wird auch von Kritikern gefeiert. Zu sehen, wie Menschen aller Hintergründe sich verkleiden, ihr kulturelles Erbe feiern und teilweise in den Lobbys der Kinos tanzen, habe ihn und seine Frau zu Tränen gerührt, schrieb der afroamerikanische Regisseur Coogler. Menschen aus aller Welt hätten an dem Film mitgearbeitet, weil sie an die Geschichte geglaubt hätten. "Tief in uns drin haben wir alle gehofft, dass die Leute einen Film über einen fiktiven Staat in Afrika anschauen würden, besetzt mit Schauspielern afrikanischer Herkunft."

Am ersten Wochenende nach seinem Kinostart, das durch den President's Day um einen Tag verlängert war, spielte der Actionstreifen 242,2 Millionen Dollar (196 Mio. Euro) ein, wie der Branchendienst Exhibitor Relations mitteilte. Das war deutlich mehr als von Experten erwartet worden war.

Der Film des Comicimperiums Marvel übertraf damit den bisherigen Rekord zum President's Day, den 2016 "Deadpool" mit Einnahmen in Höhe von 152 Mio. Dollar aufgestellt hatte. Weltweit spielte "Black Panther" bereits 426,8 Mio. Euro ein. Das Debüt von "Black Panther" mit Auslandseinnahmen in Höhe von 184,6 Mio. Dollar "zerschlägt für immer den Mythos, dass vorwiegend schwarze Filme im Ausland kein Geld einbringen", sagte Exhibitor-Relations-Analyst Jeff Bock.

Der Filmkritiker Eric Kohn verglich die Bedeutung von "Black Panther" für die Rolle von Schwarzen im Film mit dem Oscar-gekrönten Drama "Moonlight". Das Marvel-Abenteuer werde voraussichtlich über Jahre den "Zeitgeist" prägen. Neben dem afroamerikanischen Regisseur besteht auch die Besetzung des Films fast ausschließlich aus schwarzen Schauspielern, darunter Oscar-Preisträgerin Lupita Nyong'o. Den Titelhelden spielt Chadwick Boseman.

In dem Film geht es um die afrikanische Nation Wakanda, die nie unter Kolonialherrschaft stand und technologisch weit entwickelt ist. Trotz ihrer selbst gewählten Isolation muss sie sich gegen Bedrohungen von außen zur Wehr setzen. Auf der Branchen-Website "Rotten Tomatoes" erhielt "Black Panther" die besten Bewertungen aller bisher erschienenen Marvel-Filme.