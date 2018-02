Kärntner Exekutive ermittelt gegen falsche Polizisten

Zwei falsche Polizisten haben am Wochenende in Steindorf in Kärnten (Bezirk Feldkirchen) eine Autolenkerin kontrolliert. Die Männer waren mit einem Geländewagen, einem Range Rover Evoque, unterwegs, mit Blaulicht im Kühlergrill und einer Leuchte "HALT POLIZEI BITTE FOLGEN" in der Heckscheibe. Nachdem sie Führerschein und Pickerl kontrolliert hatten, ließen die beiden die 30-Jährige weiterfahren.