Schwedischer Skifahrer stürzte in Tirol rund 150 Meter ab

Ein schwedischer Skifahrer ist am Dienstag im freien Skiraum in Sölden (Bezirk Imst) in Tirol rund 150 Meter durch eine steile, schneebedeckte Zirbenwaldschlucht abgestürzt. Der Schwede hatte laut Polizei eine Felsstufe übersehen und konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten. Der 51-Jährige zog sich lediglich Prellungen zu, hieß es.