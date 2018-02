Ägypten öffnet Grenzübergang zum Gazastreifen für vier Tage

Ägypten hat das zweite Mal innerhalb von zwei Wochen den Grenzübergang zum Gazastreifen geöffnet. Der Rafah-Übergang bleibe für vier Tage offen, teilte die palästinensische Grenzbehörde am Mittwoch mit. Allerdings dürfen nach Angaben der ägyptischen staatlichen Nachrichtenagentur Mena nur Menschen aus humanitären Gründen die Grenze überqueren sowie Palästinenser, die in Ägypten festsäßen.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP)

Ägypten hatte vor zwei Wochen den Grenzübergang für drei Tage geöffnet. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums in Gaza starb ein Palästinenser an den Folgen seiner Verletzungen nach Zusammenstößen mit der israelischen Armee. Israelische Soldaten hätten ihm am Freitag im Grenzgebiet in den Kopf geschossen. Man werde die Aussagen überprüfen, sagte eine Sprecherin der israelischen Armee.

Die Hamas hatte 2007 gewaltsam die alleinige Macht im Gazastreifen an sich gerissen. Sie wird von den USA, der EU und Israel als Terrororganisation eingestuft. Ein Versöhnungsprozess mit der gemäßigteren Palästinenserbehörde, die künftig für die Gaza-Grenzen zuständig sein soll, verläuft schleppend.

Israel hat eine Blockade über den Küstenstreifen verhängt, die von Ägypten mitgetragen wird. Innerhalb des letzten Jahrzehnts haben Israel und die Hamas drei Kriege geführt. Rund zwei Millionen Einwohner des Gazastreifens leben unter schwierigen humanitären Bedingungen und mit ständigen Stromausfällen.

Wegen der Energieknappheit werde das Abwasser künftig ungeklärt ins Meer geleitet, teilte der Bürgermeister von Gaza, Nizar Hejazi, am Mittwoch mit. Die Städte seien nicht mehr in der Lage, genügend Treibstoff für die Kläranlagen bereitzustellen. In der vergangenen Woche hatte das einzige Elektrizitätswerk in dem Küstenstreifen den Betrieb eingestellt.

"Wir verkünden den Notstand in den Städten und Gemeinden des Gazastreifens", erklärte Hejazi im Namen aller Bürgermeister. Die öffentlichen Dienstleistungen würden um die Hälfte reduziert.

Der Gazastreifen leidet seit Jahren unter Stromknappheit, viele Haushalte und Einrichtungen müssen daher auf Generatoren zurückgreifen. Der aus Israel gelieferte Strom reicht nur für wenige Stunden Elektrizität pro Tag.