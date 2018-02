Mantua plant Museum zu Ehren von Andreas Hofer

Die norditalienische Stadt Mantua will dem Tiroler Volkshelden Andreas Hofer ein Museum widmen. Es soll 2019 eröffnet werden, kündigte der Bürgermeister von Mantua, Mattia Palazzi, nach einem Treffen mit einer Tiroler Delegation unter der Leitung des Landtagspräsidenten Herwig van Staa (ÖVP) an. Hofer war 1810 in Mantua hingerichtet worden.