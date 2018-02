Parteinahme kann anfällig für Fake News machen

Facebook

Jay Van Bavel und Andrea Pereira von der University of New York (USA) stellen ihre Theorie im Fachmagazin "Trends in Cognitive Sciences" vor. "Eine wirklich hochwertige Nachrichtenquelle ist nicht so wichtig, wenn wir glauben, dass die Menschen, die sie produzieren, einer anderen Gruppe angehören als wir", wird Van Bavel in einer Mitteilung des Fachmagazins zitiert.

Die Forscher führen diese Denkweise darauf zurück, dass in langen Zeiten der menschlichen Entwicklung die Stammeszugehörigkeit des Menschen von entscheidender Bedeutung war. Deshalb werde die Identität mit der eigenen sozialen Gruppe, etwa Mitgliedern einer Partei, als wichtiger eingeschätzt als Werte wie Genauigkeit oder Wahrhaftigkeit.