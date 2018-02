Duterte verhängt Palastverbot für kritische Reporter

Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte hat Reporter eines kritischen Nachrichtenportals aus dem Präsidentenpalast verbannt. Duterte habe das Vertrauen in Journalisten der Webseite Rappler Inc. verloren, da diese ständig Falschmeldungen produzierten, sagte sein Sprecher Harry Roque am Dienstag im Radiosender DZMM in der Hauptstadt Manila.