Österreichische Filmschaffende machen die "Klappe auf"

Ende Jänner haben 600 österreichische Filmschaffende ein gemeinsames Manifest unter dem Titel "Klappe auf" veröffentlicht, in dem sie sich in flammenden Worten gegen "Hetze" und für "Solidarität" aussprachen und die neue türkis-blaue Bundesregierung kritisierten, die deutschnationale Burschenschafter an die Macht hebe. Am Dienstag präsentierten nun einige Proponenten den Appell auf der Berlinale.