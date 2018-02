Feuer in Maltas einzigem Flughafen

Ein Feuer am einzigen Flughafen Maltas, eine Tochter des Flughafens Wien, hat für Hunderte Reisende zu Verspätungen geführt. Nachdem der Airport am Dienstagmittag geräumt wurde, lief der Betrieb wenige Stunden später wieder an, wie der Flughafen auf Twitter mitteilte. Der Brand sei im Pumpenraum eines Aquariums in der Ankunftshalle ausgebrochen. "Etliche Flüge" seien davon betroffen gewesen.