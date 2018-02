Neunjährige stürzte in Steiermark aus Schlepplift

Eine Neunjährige ist am Montag beim Schleppliftfahren in der Obersteiermark gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen, wie die Landespolizeidirektion am Dienstag mitteilte. Das Mädchen war die Lift-Trasse hinuntergerutscht und hatte einen Zaun durchschlagen. Die Schülerin aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag wurde mit dem Notarzthelikopter ins LKH Graz gebracht.