Pkw-Beifahrerin in Steiermark bei Kollision mit Lkw getötet

Eine 40-jährige Frau ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in der Steiermark getötet worden. Das von ihrem Lebensgefährten (44) gelenkte Auto, in dem sie auf dem Beifahrersitz saß, war auf der L303 aus unbekannter Ursache gegen einen entgegenkommenden Lkw gestoßen. Der Mann wurde verletzt, der Lkw-Lenker (54) erlitt einen Schock. Zum Zeitpunkt des Unfalls herrschte Schneefall.