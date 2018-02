"Zu persönlich": M.I.A. von eigener Doku überrumpelt

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (dpa)

Weniger als einen Monat ist es her, seit die lang ersehnte Doku bei ihrer Weltpremiere beim Sundance Filmfestival mit stehenden Ovationen gefeiert und von Kritikern als intimes, aufschlussreiches Porträt einer so talentierten wie umstrittenen Künstlerin gepriesen wurde. Arulpragasam sah den Film in Park City, Utah, zum ersten Mal. "Mir hat er überhaupt nicht gefallen", nimmt sich die 42-Jährige im Gespräch mit der APA und anderen Medienvertretern am Rande der Europapremiere bei der Berlinale kein Blatt vor den Mund. "Ich dachte nur: Wow, das ist verdammt persönlich. All die kreativen Aspekte fehlen. Dabei habe ich Steve so viel gutes Material gegeben. Er hat dem Film jede Coolness genommen und ihn über etwas ganz anderes gemacht."

Tatsächlich beinhaltet die vermeintliche Musikdokumentation wenig Musik. Bilder aus kultigen Videos wie "Paper Planes", "Borders" und "Born Free" sowie von Konzerten sind spärlich eingesetzt; Aufnahmen der "Maya"-Tour, die für die Musikerin ursprünglich der Fokus der Doku sein sollte, sind dem Schnitt fast gänzlich zum Opfer gefallen. "Für einen Erstlingsregisseur wie mich war das ein Monster von einem Film", gibt Loveridge, der Mitte der 90er-Jahre mit Arulpragasam die Londoner Saint Martins Kunstuni besucht hat, zu bedenken. "Überhaupt hat mir jeder gesagt, ich sei verrückt, meine erste Doku über eine noch lebende Person zu machen - noch dazu eine, mit der ich befreundet bin." Bei "weit über 1.000 Stunden" Material wählte der Brite schließlich seinen Fokus: nicht um den Popstar, sondern um die kaum bekannte Person dahinter sollte es gehen.

Mit neun Jahren ist die Tochter des Begründers der umstrittenen tamilischen Unabhängigkeitsbewegung mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern vor dem Bürgerkrieg aus Sri Lanka geflüchtet. In ihrer Jugend im Südwesten Londons mit Armut und Anfeindungen konfrontiert, kam Arulpragasam Anfang der 2000er-Jahre mit ihrer Mischung aus Hip-Hop, Pop und Culture-Clash-Ästhetik zu Erfolg. "Meine Flüchtlingsgeschichte steckt in allem, was ich tue, weil es das ist, das für mich Sinn ergeben muss", sagt sie im Film, der zu einem Großteil aus von ihr selbst gedrehtem Material besteht: Die Songschreiberin, Rapperin, Produzentin und Aktivistin wollte ursprünglich selbst Dokumentarfilmerin werden, hielt Interaktionen mit Verwandten und Freunden sowie eine prägende Reise zu ihrem weiteren Familienkreis nach Sri Lanka mit Anfang 20 fest. Spätere Aufnahmen zeigen ihr Ringen mit ungerechtfertigten Medienberichten, die sie mit zunehmender Berühmtheit aufgrund ihrer Parteinahme für die tamilischen Rebellen als aufmerksamkeitsheischende Heuchlerin titulierten.

"Steve hat viel zu viel von den persönlichen Videos hinein gepackt. Es sollte kein Film über meinen Flüchtlingshintergrund werden", kritisiert Arulpragasam. "Für mich ging es um so viel mehr: um das Auflehnen gegen das Establishment, um Herkunft, Gender, Ethnizität und den Drang, ständig kreativ zu sein und als Künstlerin ernst genommen zu werden." "Zu dem Zeitpunkt, als sie mit der Musik angefangen hat, kannte ich sie bereits sieben Jahre", erläutert Loveridge seinen Ansatz, den Wurzeln seiner Protagonistin mehr Platz einzuräumen. "Sie hat mir ihre Aufnahmen nicht zuletzt deshalb gegeben, weil ich ihren Weg miterlebt habe, und ihre Familie gut kenne. Weil wir uns vertrauen."

Das Vertrauen sei während des Entstehungsprozesses mehrfach verloren gegangen, entgegnet Arulpragasam: "Ich werfe ihm vor, dass er mich nicht eingebunden hat." Loveridge zog 2014 von London nach New York - und brach den Kontakt zu seiner guten Freundin, die zu dieser Zeit kein US-Visum erhielt, ab. "Er lebte dieses angenehme Leben in Brooklyn, mit schönem Appartement und Labrador. Ich war mir sicher, dass er mich verraten und mein Material an den Höchstbietenden verkaufen würde."

Der Wunsch, die Kontrolle über ihre eigene Geschichte zu behalten, scheint nachvollziehbar. Als die Arbeit an der Doku begann, erlebte die damals frischgebackene Mutter gerade die "schlimmste Zeit meines Lebens". Ihr in seinen Gewaltdarstellungen explizites Video zu "Born Free" erhitzte damals ebenso die Gemüter wie ihr ausgestreckter Mittelfinger bei der Super Bowl Halbzeitshow; die Journalistin Lynn Hirschberg verfasste ein vernichtendes Porträt in der "New York Times" über sie - und "alle aus meinem Umfeld, die dank mir Karriere gemacht haben, ließen mich fallen".

Zwei weitere Alben hat M.I.A. seither veröffentlicht; die 2016 erschienene Platte "AIM" hat sie als ihre letzte angekündigt. "Meine Verträge sind ausgelaufen und ich wollte bei keiner Plattenfirma mehr unterschreiben", sagt sie in Berlin. "Ich bin über die Branche hinausgewachsen. Für die passe ich nicht in das Bild heutiger Musikerinnen."

Ihr Dilemma, Zeit ihres Lebens Außenseiterin zu bleiben und missverstanden zu werden, vermittelt die Doku eindringlich. "Es ist nicht so, dass ich nie dazu gehören wollte. Es hat einfach nie funktioniert, weil das bedeutet hätte, dass ich einen Aspekt von mir aufgeben muss", ist die Künstlerin überzeugt. "Ich habe lange gebraucht, mit Sri Lanka ins Reine zu kommen. Dann war da noch das Etikett, das einem als Flüchtling anhaftet, und jenes als Kunststudentin. Also musste ich einen Weg suchen, alles auf einmal zu sein und mein Zuhause anderswo zu finden. Vielleicht ist meine Kunst mein Zuhause geworden."

Ihr nächstes künstlerisches Outlet, kündigt Arulpragasam auf Nachfrage an, sei ein Spielfilm - "jetzt, da Steve einen vollendet hat", was sie durchaus wertschätzend anerkennt. "Aber mein Film ist aktuell noch zu kontrovers. Ich muss darauf warten, dass sich die Gesellschaft ändert, um ihn zu drehen." Auch bis die Wogen mit Loveridge geglättet sind, scheint es noch Zeit zu brauchen. "Das hier", sagt sie und meint die Pressearbeit für den Film, "ist wie Gruppentherapie."

(Die Fragen stellte u.a. Angelika Prawda/APA)

(S E R V I C E - Die Berlinale läuft noch bis zum 25. Februar. )