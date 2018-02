Mahmoud Abbas hält Rede im UNO-Sicherheitsrat

Palästinenser-Präsident Mahmoud Abbas hält am Dienstag eine Rede im UNO-Sicherheitsrat. Beobachter erwarten, dass er dabei die Vollmitgliedschaft in der Weltorganisation und die Anerkennung eines eigenen Palästinenserstaats fordern wird. Außerdem will er für eine neue internationale Nahost-Friedensinitiative werben.