Grafik des Tages Der Giro d’Italia startet in Israel

Drei Österreicher werden am 4. Mai an der Startlinie des Giro d'Italia stehen. Das Besondere daran: Die Startlinie ist diesmal in Jerusalem. Hier finden Sie alle Etappen inklusive der wichtigsten Bergetappen und noch einiges mehr zur 101. Auflage des Rennens um das berühmte Rosa Trikot.