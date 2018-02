Facebook

© (c) Ballguide Nicholas Martin

Ein Tag voller Hüpfburgen, faszinierender Attraktionen und mitreißender Konzerte – das Schloßbergfest am 13. Mai lässt nicht nur Kinderherzen höherschlagen. Neben einmaligem Unterhaltungsprogramm für die jungen Ehrengäste kommen natürlich auch alle Mamas, Papas, Onkel und Tanten auf ihre Kosten. So geben etwa spannende Führungen einzigartige Einblicke in den Mythos rund um den Grazer Hausberg und auch die Bühne der Kasematten lockt den ganzen Tag über mit tollen Aufführungen und Konzerten.

Freuen Sie sich auf einen unvergesslichen Tag mit Ihren Liebsten!

PROGRAMM 1. Schloßbergbahn 2. Schloßberglift

Bei beiden Gratisfahrt für alle von 09:00 bis 17:00. 3. Uhrturmbesichtigungen 3a. Schloßbergführungen:

10:30 mit Herrn Dr. Erik Hilzensauer

15:00 mit Herrn Prof. Dr. Karl-Albrecht Kubinzsky 4. Glockenturmbesichtigungen 5. Garnisonsmuseum:

10:30 Uhr: Die Grazer Bürgerkorps und der Spielmannszug Raaba geben eine Meldung an die Stadtregierung und Salutschüsse ab.

Das GrazMuseum lädt in die Ausstellungen „Verschwundenes Graz“ und „Schloßberg-Utopen“. „Gestalten mit Lehm“ wird auch Kinder in ihren Bann ziehen. 13, 14:30 und 16 Uhr: Schloßberg-Familienführungen

12:15 und 14 Uhr: Kammerschauspieler Prof. Gerhard Balluch erzählt Märchen für Groß und Klein. Ganztägig verkauft G. Pachernigg im Hof des Garnisonsmuseum Würstel und Getränke. 6. Chinesischer Pavillon:

Historisches Selbstprägen von Geldmünzen zum Mitnehmen. 7. Kasemattenbühne:

11 Uhr: „Dschungelbuch“ – Einmanntheater mit Gernot Kranner

12 Uhr: Am Platz vor den Kasematten lässt Clown Jako Riesenseifenblasen tanzen

13 Uhr: Clown Jakos Mitspielzirkus

Ab 15 Uhr: Live-Konzert unseres Star-Acts Michelle 8. Art-Sat-Scheibe:

Die Kleine Zeitung bietet ein tolles Programm für junge Gäste: Neben einer Spiel-, Bastel- und Malstation dürfen natürlich auch der Kinderschminkbereich und die Hüpfburg nicht fehlen. Im Zelt der GBG werden Kinderaktivitäten wie etwa Schnitzeljagd durchgeführt.

Um ca. 14:15 Uhr starten die Verlosungen. Zwei Stelzenkünstler von „Jakotopia“ sind die Attraktion zwischen Kasematten und Garnisonsmuseum. 9. Schloßbergplatz und Friedenssteig:

Die Feuerwehrjugend der Freiwillige Feuerwehr Graz informiert an einem Stand und bietet verschiedene Spiele für Jung und Alt. Eine mobile Kletterwand wird von der WIKI-Kinderbetreuungs-GmbH zur Verfügung gestellt. Die Märchenbahn bietet 13 Fahrten kostenlos an! Pro Fahrt können max. 20 Personen teilnehmen. Ganztägig verkauft SAX-Eis seine Köstlichkeiten auf dem Schloßbergplatz. 10. Ägyptisches Tor und Stallbastei

Hier kann ein Riesen-Luftbild der Stadt Graz bestaunt werden.

PARTNER „Das Schlossbergfest ist jedes Jahr aufs Neue wieder ein tolles Highlight für die ganze Familie. Umso mehr freut es uns, dass wir heuer mit der Märchenbahn eine weitere tolle Attraktion für Kinder sowie Erwachsene bieten können und freuen uns schon sehr auf alle BesucherInnen.“

Mag. Jörg Ehtreiber, Geschäftsführer Märchenbahn

„Das Schlossbergfest zählt zu den besonders schönen Veranstaltungshighlights im Frühling und bietet sich daher perfekt für einen Muttertagsausflug an. Die Kleine Zeitung wünscht allen Besuchern einen erlebnisreichen Tag, mit tollen Attraktionen und dem kulturellen Rahmenprogramm für Jung und Alt, über den Dächern von Graz.“

Mag. Thomas Spann, Geschäftsführer Kleine Zeitung

„Das Schlossbergfest ist eine ideale Gelegenheit, den Schlossberg in seiner kulturellen Vielfalt zu erleben!“

Sibylle Dienesch, stadtmuseumgraz

„Auf den Berg! Wie schon im Vorjahr wird der Grazer „Hausberg“ auch heuer wieder einen Tag lang gebührend gefeiert! Am 10. Mai gibt es für Familien die Möglichkeit, den Schlossberg zu erleben, den Kindern beim Spielen zuzusehen und den Ausblick über unsere Stadt zu genießen. An diesem Tag stehen Ihnen sowohl der Schloßberglift, als auch die Schloßbergbahn kostenlos zur Verfügung. Nutzen Sie doch die bequeme Aufstiegsmöglichkeit vom Tal auf den Berg, ich freue mich Sie am Gipfel zu treffen.“

Wolfgang Malik, Holding Graz

„Das Grazer Schlossbergfest ist ein Fest für die ganze Familie, wo der Hausberg zur Bühne für aktuelle Kultur wird – eingebettet in eine beeindruckende historische Kulisse.“

Mag. Bernhard Rinner, Grazer Spielstätten

„Muttertag am Schlossbergfest heißt Spiel und Spaß für die ganze Familie!“

Bernd Weiss, GBG

GBG Gebäude- und Baumanagement Graz GmbH

Conrad-von-Hötzendorf-Straße 94

8010 Graz Anzeigen und Marketing Kleine Zeitung GmbH u Co KG

Gadollaplatz 1

8010 Graz Tel.: 0316 875-0

marketing@kleinezeitung.at

Anzeigen und Marketing Kleine Zeitung GmbH u Co KG

Gadollaplatz 1

8010 Graz

