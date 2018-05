Facebook

Bildungsminister Heinz Faßmann © APA/HELMUT FOHRINGER

Bildungsminister Heinz Faßmann präsentiert heute vor der Sitzung des Ministerrates ein pädagogisches Paket mit einer Reform der Leistungsbeurteilung in fünf Schritten, wie das ORF-Morgenjournal berichtet. Das meiste davon soll im Herbst 2019 in Kraft treten.

Die Schulreife: In Salzburg werden 24 Prozent der Kinder in die Vorschule geschickt, in der Steiermark ein Prozent. Faßmann will einen österreichweit einheitlichen Katallog für Schulreifekriterien. Getestet werden soll unter anderem die Feinmotorik, das zahlenbezogene Vorwissen und wie schnell das Kind ihm vertraute Dinge benennen kann. Was Faßmann nicht dazu sagt: Die "Vorschule" wurde vor ein paar Jahren praktisch abgeschafft und durch die Möglichkeit ersetzt, die ersten beiden Volksschuljahre im Laufe von drei Jahren absolvieren zu können. Nun soll offenbar wieder verstärkt getestet und eingeordnet werden. Start: 2019/2020.

Faßmann präsentiert das Schulpaket

Der Talentecheck: Derzeit werden in den dritten Klassen - nicht flächendeckend - Instrumente wie die informelle Kompetenzmessung im Einsatz. Künftig soll das verpflichtend am Ende der dritten Klasse stattfinden - nicht als "Aufnahmeprüfung" fürs Gymnasium sondern als Hilfestellung für die Lehrer, damit sie wissen, welche Kompetenzen des Schülers in der vierten Klasse noch zu stärken sind. Und als Grundlage für die Beratung der Eltern. Auch am Ende der 7. Schulstufe soll es einen solchen "Talentecheck" geben.

Die Noten in der Volksschule: Dem Bildungsministerium schwebt eine Aufwertung der Ziffernnoten bei gleichzeitiger Beibehaltung der alternativen Beurteilung vor. Zuletzt hatte Faßmann massive Kritik mit der Ankündigung geerntet, die alternative Beurteilung abschaffen zu wollen - wurde diese doch nach langen Jahren des Schulversuchs erst kürzlich gesetzlich fixiert und ist die Voraussetzung für die Möglichkeit, die ersten zwei Volksschuljahre im Laufe von drei Jahren absolvieren zu können (siehe oben). Das neue Wording: Nun soll unterschieden werden zwischen der Beurteilung des Lernprozesses und der Beurteilung der Leistung. Das System soll gemeinsam mit Praktikern entwickelt werden. Start 2019/2020.

Die Bildungsziele: Die Notengebung im österreichischen Schulsystem soll objektiver werden. Unterrichts- und Bildungsziele sollen klarer formuliert werden.

Die Weiterentwicklung der Neuen Mittelschule: Die bisherigen Reformen hätten nicht die erhofften Verbesserungen gebracht, heißt es in einem Ministeriumspapier. Man will jetzt in der Weiterentwicklung mit einer Neudefinition der Noten und der Leistungsdifferenzierung starten, mit den Schulpartnern, Experten und der Wissenschaft.

:

Die derzeit siebenteilige Notenskala soll überarbeitet werden. Am Ende könnten dabei zwei Beurteilungsniveaus mit je fünfteiligen Notenskalen ab der siebenten Schulstufe stehen (Standard bzw. AHS-Standard). Außerdem sollen ebenfalls ab der siebenten Schulstufe in Deutsch, Mathe und der ersten lebenden Fremdsprache "Entwicklungsgruppen" eingerichtet werden können. Durchgängige Leistungsgruppen soll es aber nicht geben, der Wechsel von einer Gruppe in die andere sehr leicht möglich sein,

Lediglich in diesem Schuljahr weiter fix verteilt werden die sechs meist für Teamteaching verwendeten Zusatzstunden in der NMS. Ab 2019/20 ist dies aber nicht mehr in Stein gemeißelt, betonte Faßmann. Künftig soll es ein "geringeres Ausmaß an Gießkannenförderung geben". Die Bildungsdirektionen sollen bei der konkreten Verteilung mithelfen. "Es kann nicht immer nur Geld vom Bund geben", verlangte er eine Umverteilung innerhalb der Länder.