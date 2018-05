Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/HERBERT P. OCZERET

Zum letzten Mal wird Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) heute am 1. Mai von der Festbühne am Rathausplatz eine Rede schwingen. Erstmals zu Wort kommt dafür der neue Wiener SPÖ-Vorsitzende Michael Ludwig. Zu den weiteren Rednern gehören die frisch gebackene AK-Präsidentin Renate Anderl sowie SPÖ-Chef Christian Kern.

Vor der Festveranstaltung geht der jährliche Mai-Marsch in Szene, der die SPÖ und ihre Anhänger aus den Bezirken ins Zentrum führt. Marschiert wird auch seitens der KPÖ.

Bescheiden geht die ÖVP den "Tag der Arbeit" an. Parteichef Sebastian Kurz besucht eine Pflegeeinrichtung in Wien-Ottakring. Die FPÖ trifft sich wie in den vergangenen Jahren üblich zu einer Festveranstaltung in Linz-Urfahr, zu der auch Parteiobmann Heinz-Christian Strache erwartet wird. Die NEOS feiern einen "Tag der Bildung" in einer Event-Location in Wien-Neubau.

Traditioneller SPÖ-Aufmarsch in vollem Gang

Der traditionelle Maiaufmarsch der SPÖ in Wien ist in vollem Gang. Seit den Morgenstunden ziehen die einzelnen Delegationen aus den Bezirken in Richtung Rathausplatz, wo am späten Vormittag die Schlusskundgebung stattfinden wird. Wohin die Reise inhaltlich geht, wurde auf den Transparenten und Schildern verdeutlicht. Dort stand die Kritik an der Bundesregierung im Mittelpunkt.

"Villengebühren statt Studiengebühren" war da etwa zu lesen. Mit "Justiz ohne Zaster freut blaue Gfraster" wurde wiederum auf die budgetäre Situation im Justizbereich verwiesen. Sehr präsent war erwartungsgemäß auch das Thema AUVA: "Lügt uns nicht an. AUVA = Reichengeschenk" oder "Keine Zerschlagung der AUVA" hieß es da etwa. Die SPÖ aus der Brigittenau (wo sich das AUVA-Unfallkrankenhaus Lorenz Böhler befindet, Anm.) hatte sogar Krankenbetten mitgebracht, um ihrem Protest Ausdruck zu verleihen.

"Eine Partei" statt interne Querelen

Mit "Übernehmt nicht die Inhalte von Schwarz-Blau" wurde beim Aufmarsch aber auch an die Parteispitze appelliert, eigene Themenschwerpunkte zu setzen. Und die mittels Transparent geäußerte Feststellung, dass die SPÖ am 1. Mai "eine Partei" sei, war wohl als Hinweis auf die jüngsten Querelen in der Wiener SPÖ gedacht.

Das offizielle Motto der Veranstaltung lautet "Zeit für mehr Solidarität". Spannend gestaltet sich heuer die Rednerliste. Der Auftakt der Ansprachen ist dem neuen Wiener Parteichef Michael Ludwig überlassen. Anschließend ergreifen Frauenvorsitzende Renate Brauner, die neue AK-Präsidentin und ÖGB-Vizechefin Renate Anderl sowie SPÖ-Chef Christian Kern das Wort - der vergangenes Jahr noch als Bundeskanzler auf der Tribüne stand.

Mit dem Auftritt des Bundesparteichefs ist aber heuer aber noch nicht Schluss. Denn zum Finale wird der scheidende Bürgermeister Michael Häupl das Wort ergreifen. Er ist noch bis zum 24. Mai Stadtoberhaupt. Den Chefposten in der Partei hat er bereits im Jänner übergeben.