Am 5. Mai jährt sich der Geburtstag eines der einflussreichsten Denker des vergangenen Jahrtausends. Seine Lehren sind in manchen Details bis heute gültig und werden sogar zur Interpretation dessen herangezogen, wohin uns die digitale Revolution noch führen wird. Stalinismus und Maoismus beriefen sich auf Marx. Heute ist klar, dass das nicht die Vollendung der Marx'schen Thesen, sondern fatale Irrwege waren.

Testen Sie Ihr Wissen über Karl Marx: