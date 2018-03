Facebook

© APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Als passionierter Langstreckenläufer bietet sich für Peter Kaiser ein Marathon an. Seit Dienstag absolviert der Kärntner Landeshauptmann seinen „Kaiser-Marathon“. In 100 Stunden will er 42 Stationen im ganzen Land besuchen. Die Laufschuhe lässt der SPÖ-Chef im Wahlkampffinale lieber zu Hause. Am Sonntag wählt Kärnten einen neuen Landtag. Bei zweistelligen Minustemperaturen laufen die Vertreter von zehn Listen um Wähler, reden sich um Kopf und Kragen, verteilen Tee, Taschentücher, Feuerzeuge. Daran, dass der Amtsinhaber einen überlegenen Start-Ziel-Sieg feiern wird, zweifelt niemand. Die These einer „Renaissance der Landesfürsten“ soll nach Johanna Mikl-Leitner in Niederösterreich und Günther Platter in Tirol (beide ÖVP) jetzt auch ein SPÖ-Politiker verifizieren.

