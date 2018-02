Der russische Präsident hat sich nach einem Gespräch mit Bundeskanzler Kurz in Moskau im Zusammenhang mit einer möglichen UNO-Mission in der Ostukraine gesprächsbereit gezeigt.

Kurz und Putin

Der russische Präsident Wladimir Putin hat sich im Zusammenhang mit einer möglichen UNO-Mission in der Ostukraine gesprächsbereit gezeigt. Ursprünglich sei es darum gegangen, die OSZE-Beobachter zu schützen. "Merkwürdigerweise will man das nicht." Sollte es aber darum gehen, den gesamten Donbass zu kontrollieren, so sei Russland "wenigstens nicht dagegen". Das sagte Putin nach einem gemeinsamen Gespräch mit Bundeskanzler Sebastian Kurz in Moskau.

Putin forderte in diesem Zusammenhang jedoch, dass "man mit diesen nicht anerkannten Republiken sprechen" müsse. Nur: "Das will niemand machen." Der russische Präsident äußerte sich skeptisch über die Möglichkeit einer Lösung des Ukraine-Konflikts ohne die Einbindung einer der Konfliktparteien, also der Separatisten im Donbass.

Putin, der mit Kurz ein rund dreiviertelstündiges Vier-Augen-Gespräch führte, zeigte sich positiv gegenüber einer allfälligen österreichischen Beteiligung an einer eventuellen UNO-Mission. Kurz erklärte: "Sollte es zu der Blauhelmmission kommen, über die gerade diskutiert wird, so steht Österreich bereit, einen Beitrag zu leisten."

Putin betonte: "Unserer gemeinsamen Meinung nach bleiben die Minsker Vereinbarungen eine alternativlose Grundlage." Man dürfe aber nicht die ganze Verantwortung auf Russland abwälzen, so der russische Staatschef. "Wir tragen nicht die Hauptverantwortung für die Erfüllung der Minsker Vereinbarungen." Er kritisierte, dass die ukrainische Regierung hier zu wenig Engagement zeige.

Er sei jedenfalls für eine Lösung der Krise, die die Ursache der Sanktionen gegen Russland gewesen sei. Die Sanktionen selbst bezeichnete Putin als "sinnlose und schädliche Beschäftigung". Sie hätten ihr Ziel verfehlt und den europäischen sowie den russischen Interessen geschadet.

Die Gespräche mit Kurz seien "sachlich und sehr konstruktiv" gewesen, berichtete Putin weiter. Die Beziehungen seien traditionell geprägt von den "Grundsätzen der Gleichberechtigung und des Respekts".

Putin hat mit Kurz auch ausführlich über Syrien gesprochen. Das Gespräch sei "in kleiner und größerer Runde" erfolgt und habe "länger als eine Stunde gedauert", berichtete Putin im Anschluss vor Journalisten im Kreml. Die Situation sei "schwierig". Kurz betonte, Russland sei ein "starker Player in der Region, ist eine Supermacht". Russland habe starken Einfluss auf den syrischen Machthaber Bashar al-Assad, erläuterte Kurz. Und das bedeute auch eine "Verantwortung", dazu beizutragen, dass das Blutvergießen beendet werde. Das Leid der Zivilbevölkerung sei "unerträglich". Es brauche politische Verhandlungen sowie humanitäre Korridore, damit das Leid zumindest akut etwas reduziert werde, so Kurz.

Auch Putin hatte sich für humanitäre Korridore für Kinder, Verletzte und Hilfsbedürftige ausgesprochen, damit diese die Konfliktregion Ost-Ghouta verlassen könnten. Ein Ende der Kampfhandlungen sagte er freilich nicht zu: Es gebe in der Region viele "extremistische Kräfte" und Vertreter "terroristischer Organisationen". "Von dort wird beständig geschossen, Minen fallen manchmal sogar auf das Territorium der russischen Botschaft. Werden wir das ewig tolerieren? Natürlich nicht", betonte Putin.

Putin erklärte, eine Regelung des Konflikts hänge von den Konfliktparteien ab. "Wir werden danach streben, den politischen Dialog zu verbessern, wir werden danach streben, den Verfassungsprozess zu befördern und auf dieser Basis zu einer völligen Normalisierung zu kommen. Wir werden danach streben, dass die Deeskalationszonen zu Zonen der Zusammenarbeit zwischen Damaskus und den Oppositionskräften werden", erklärte der russische Präsident.