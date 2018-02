Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Donald Trump © (c) APA/AFP

US-Präsident Donald Trump will erneut für die republikanische Partei als Kandidat für die Wahlen im Jahr 2020 antreten. Das berichtet der US-Sender CNBC unter Berufung auf das ein Trump-nahes Internetportal. Traump hat für seinen Wahlkampf auch bereits einen Kampagnenmanager ausgewählt. Der Digitalguru Brad Parscale soll den Wahlkampf des New Yorkers planen und führen. Parscale war mit seiner texanischen Firma auch bereits im ersten Wahlkampf des Republikaners für die digitalen Agenden zuständig. In US-Medien wird er als "digitale Geheimwaffe" der erfolgreichen Kampagne bezeichnet.