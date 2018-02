Sie sei davon ausgegangen, dass das Erwachsenenschutzgesetz wie geplant mit Juli in Kraft tritt, sagt Sozialministerin Hartinger-Klein. Nun warte sie auf eine Äußerung von Justizminister Moser.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Absolventen eines gemeinsamen Inklusions-Lehrgangs © Binder

Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) ist von der geplanten Verschiebung des Erwachsenenschutzgesetzes, mit dem das Sachwalterrecht im Sinne der Betroffenen modernisierte werden sollte, überrascht. Man sei davon ausgegangen, dass das Gesetz planmäßig mit 1. Juli in Kraft tritt, sagte die Sprecherin der Ministerin am Montag auf APA-Anfrage.

Am Zug sei nun Justizminister Josef Moser (ÖVP). Dieser müsse schauen, welche Dinge er priorisiere.

Das Erwachsenenschutzgesetz sollte mit 1. Juli in Kraft treten. Es wurde im Vorjahr von allen Parteien im Parlament einstimmig beschlossen und soll das 30 Jahre alte Sachwalterrecht ablösen. Mit den neuen Bestimmungen soll die Handlungsfähigkeit von Menschen mit psychischen Erkrankungen oder intellektuellen Beeinträchtigung nicht mehr pauschal eingeschränkt werden. Stattdessen soll die Vertretung in abgestuften Formen passieren, je nachdem, in welchem Ausmaß ein Mensch Unterstützung benötigt.

Kosten absichtlich schöngerechnet

Die Umsetzung des Gesetzes soll nun aus Geldmangel um mindestens zwei Jahre verschoben werden. Unter anderem hat sich herausgestellt, dass der finanzielle Aufwand für die Umsetzung der Maßnahmen im Zuge der Gesetzwerdung absichtlich schöngerechnet wurde. Im Begutachtungsentwurf aus dem Jahr 2016, der vom damaligen Justizminister Wolfgang Brandstetter (ÖVP) erstellt wurde, ist man ursprünglich noch von einem Finanzierungsaufwand von rund 17 Mio. Euro im Jahr ausgegangen.

Im späteren Gesetzesentwurf aus dem Jahr 2017 wurden die Kosten nur mehr mit rund 10 Mio. Euro im Jahr angegeben. Sie sollten in den Folgejahren kontinuierlich sinken und bis 2022 auf Null zurückgehen. Das dürfte allerdings nicht der Realität entsprechen. Laut Begutachtungsentwurf werden die Kosten in den kommenden Jahren nicht sinken, sondern steigen. Auch Justizminister Moser bestätigte, dass er für die Umsetzung 17 Mio. Euro im Jahr braucht und forderte von Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) zusätzliches Geld. Dieser erteilte diesem Ansinnen bisher eine Absage.

Für die gemeinnützigen Erwachsenenschutzvereine, die sich um Sachwalterschaften kümmern, kam die Ankündigung, dass das Gesetz nicht wie geplant in Kraft tritt, vergangenen Montag völlig überraschend. Sie waren mitten in den Vorbereitungen zur Umsetzung der neuen gesetzlichen Bestimmungen und mussten dutzenden Menschen, die bereits eine Jobzusage hatte, wieder absagen.