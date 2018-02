Nach Kritik an Unvereinbarkeiten zieht der Grünen-Politiker Christoph Chorherr Konsequenzen: Er legt seine Vereinsfunktionen nieder.

Christoph Chorherr © APA/HERBERT P. OCZERET

Der Wiener Grünen-Politiker Christoph Chorherr zieht nun die Konsequenzen aus einer Affäre vom vergangenen Herbst: Damals war er wegen seines Vereins "s2arch_social and sustainable architecture" sowie wegen des Hilfsvereins "Ithuba" kritisiert worden. Firmen hatten an den Verein gespendet und zugleich Projekte in Wien durchgeführt, über die Chorherr als Gemeinderat und Planungssprecher der Grünen politisch mitzuentscheiden hatte.

Die schiefe Optik wird nun beseitigt: Chorherr legte, wie die Zeitung "Heute" schreibt, alle Funktionen in dem Vereinskonstrukt zurück. Im aktuellen Vereinsregister scheint nicht mehr Chorherr als Obmann auf, sondern es wird sowohl bei "s2arch_social" als auch bei "Ithuba" nun Jörg Hofmann als Obmann genannt.

Ursache für die einstige Aufregung: Diverse Projekt- und Immobilienentwickler sollen an Chorherrs Verein Spenden überwiesen haben. Auch die Stadt Wien soll den von Chorherr gegründeten Verein "Ithuba", der in Südafrika Schulen betreibt, jährlich mit 50.000 Euro Subventionen unterstützt haben. Das führte bei den Oppositionsfraktionen im Wiener Landtag zu heftiger Kritik.

Chorherr seinerseits hatte zu dem Vorwurf, er habe ein paar Mal bei Projekten des eigenen Vereins im Gemeinderat zugestimmt, Fehler eingeräumt. "Das würde ich nicht mehr tun, ich würde sagen, ich stimme nicht mit", erklärte der Grüne Gemeinderat Ende Oktober.

Einen Zusammenhang von Spenden mit Bauprojekten hatte Chorherr jedoch stets bestritten: "Niemals hat irgendjemand, weil er oder sie gespendet hat, irgendeinen Vorteil bei einem Widmungsverfahren gehabt".