Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Angela Merkel © APA/AFP/JOHN MACDOUGALL

Kurz vor dem Gipfeltreffen zur EU-Haushaltspolitik hat die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel eine harte Position Deutschlands angekündigt. Der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union sei eine Chance, die EU-Finanzen insgesamt auf den Prüfstand zu stellen, sagte Merkel am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Bundestag in Berlin.

Sie pochte mit Blick auf den mittelfristigen EU-Finanzrahmen von 2021 bis 2027 auf die Finanzierung neuer Aufgaben wie den europäischen Grenzschutz. Zudem will sie Finanzhilfen etwa an osteuropäische Länder mit deren Mitarbeit bei der Flüchtlingspolitik verknüpfen.

Merkel will milliardenschwere EU-Hilfsfonds für strukturschwache Regionen als Druckmittel für eine gleichmäßigere Verteilung von Flüchtlingen in der EU nutzen. Die Verteilungskriterien sollten „künftig auch das Engagement vieler Regionen und Kommunen bei der Aufnahme und Integration von Migranten widerspiegeln“, sagte Merkel heute im Bundestag in Berlin bei ihrer Regierungserklärung zum informellen EU-Gipfel in Brüssel. Hauptthemen dort sind die EU-Finanzplanung nach dem Austritt Großbritanniens und die Vorbereitung der Europawahl 2019.

Das europäische Asylsystem müsse „krisenfest und endlich auch solidarisch sein, gerade auch, was die faire Verteilung von Flüchtlingen innerhalb der EU angeht“, sagte Merkel. Das sei bisher „das bei Weitem unbefriedigendste Kapitel der europäischen Flüchtlingspolitik“.

Länder wie Ungarn, Polen und die Slowakei sträuben sich gegen die Aufnahme von Flüchtlingen. Merkels SPD-Herausforderer Martin Schulz hatte im Bundestagswahlkampf im Vorjahr eine Kopplung von EU-Geldern an die Flüchtlingsaufnahme gefordert, was die Kanzlerin damals ablehnte.

„Ich will ein handlungsfähiges, ein solidarisches, ein selbstbewusstes Europa“, sagte Merkel. Der Austritt Großbritanniens aus der EU sei auch die Chance, die Finanzen der Union insgesamt auf den Prüfstand zu stellen.