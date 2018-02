Die syrische Armee setzt ihre Offensive auf die Rebellenenklave Ost-Ghouta den fünften Tag in Folge fort. Bei neuen Bombardements am Donnerstag seien in der Stadt Douma mindestens 13 Zivilisten getötet worden, unter ihnen drei Kinder, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Alleine in Douma seien am Morgen etwa 200 Raketen eingeschlagen.

© APA (AFP)

Nach Angaben der oppositionsnahen Beobachtungsstelle, deren Angaben von unabhängiger Seite kaum überprüft werden können, wurden seit dem Beginn der Offensive der Regierungstruppen auf die östlichen Vororte von Damaskus mindestens 335 Zivilisten getötet. Mehr als 1.500 Menschen wurden demnach verletzt.

Die humanitäre Situation in der Region, die seit 2013 unter Belagerung steht, ist katastrophal, viele der rund 400.000 Einwohner leiden Hunger, es gibt kaum Medikamente. Der UN-Sicherheitsrat stimmt voraussichtlich am Donnerstag über einen Resolutionsentwurf ab, in dem eine 30-tägige Feuerpause in Syrien gefordert wird.

Der UN-Sondergesandte für Syrien setzt nach eigenen Worten auf eine Resolution des Sicherheitsrates, um die Kämpfe in Ost-Ghouta zu beenden. Er hoffe, dass es eine Resolution geben werde, sagte Staffan de Mistura am Donnerstag in Genf. "Aber es ist mühsam." Es gebe keine Alternative zu einer Feuerpause und einen Zugang von Hilfsorganisationen.

Russland hatte in der Nacht erklärt, dass Gespräche über ein Ende der Kämpfe gescheitert seien. In Ost-Ghouta stehen die Rebellen unter heftigem Beschuss. Die Bombardierungen haben international Entsetzen ausgelöst. Russland ist mit dem syrischen Präsidenten Bashar al-Assad verbündet.

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel plädierte indessen für ein stärkeres Engagement der EU im Syrienkonflikt. "Was wir im Augenblick sehen, die schrecklichen Ereignisse in Syrien, der Kampf eines Regimes nicht gegen Terroristen, sondern gegen seine eigene Bevölkerung, die Tötung von Kindern, das Zerstören von Krankenhäusern, all das ist ein Massaker, das es zu verurteilen gilt", sagte Merkel in ihrer Regierungserklärung am Donnerstag vor dem deutschen Parlament in Berlin.

In dieser Situation liege die Aufforderung, "zu versuchen, eine größere Rolle dabei zu spielen, dass wir ein solches Massaker beenden können. Und darum müssen wir uns als Europäer bemühen", sagte Merkel. Dies gelte insbesondere auch für die Verbündeten des syrischen Machthabers Bashar al-Assad, Russland und den Iran.