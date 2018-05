8. Mai Kultusgemeinde boykottiert Festakt im Kanzleramt

Aus Protest gegen die Anwesenheit von FPÖ-Ministern boykottiert Oskar Deutsch, Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde, am heutigen Vormittag den Festakt zur Befreiung im Kanzleramt. Am Abend spielen die Symphoniker am Heldenplatz auf.

Oskar Deutsch © Christian MUELLER

Jahrelang war am 8. Mai der Heldenplatz in der Hand der schlagenden Burschenschafter. Still und leise hatten sich die Deutschnationalen der Krypta mit dem Grab des unbekannten Soldaten bemächtigt, um beim traditionellen „Totengedenken“ der Gefallenen des Zweiten Weltkriegs zu gedenken. In welchem Kontext das Ereignis stand, enthüllt eine Aussage des blauen Chefideologen Andreas Mölzer aus dem Jahr 1985: „Wer von Befreiung spricht, verhöhnt all die Opfer, die die deutsche Nation im Jahre 1945 zu beklagen hatte.“ In der Zwischenzeit nimmt sogar Mölzer das Wort „Befreiung“ in den Mund.



Dass sich die Republik bei der Einordnung der historischen Zäsur schwer tut, weiß jeder ältere Österreicher: Der 8. Mai markierte, so die Diktion, das Kriegsende. Von einem Tag der Befreiung von der NZ-Diktatur, gar einem Tag der Freude war nie die Rede. Noch dazu begann dann die „Besatzungszeit.“

Die Eroberung des Heldenplatzes durch die Wiener Symphoniker begann 2012. Seit der Jahrtausendwende war das „Totengedenken“ von lautstarken Protesten begleitet – meist mit einem Großaufangebot der Polizei. An der Gegendemonstrationen 2012 nahmen auch der Wiener Kulturstadtrat Andreas-Mailath-Pokorny und Willi Meryni, Chef des Mauthausen-Komitees teil. „Das war alles so würdelos“, erzählt Mernyi, „dass wir übereingekommen sind, den Heldenplatz am 8. Mai neu zu definieren.“ Mit einem geschickten Schachzug vertrieb Verteidigungsminister Gerald Klug die Burschenschaften vor der Krpyta: 2013 hielt das Bundesheer erstmals eine Mahnwache ab - von sieben Uhr früh bis in den späten Abend. Und um 20 Uhr spielten dann die Wiener Symphoniker beim „Fest der Freude“ auf, die deutschnationalen Burschenschaften mussten den Rückzug antreten.



Als Festredner für das Holocaust-Gedenken am heutigen Vormittag im Kanzleramt (ab 10 Uhr) konnte die türkisblaue Regierung Arik Brauer gewinnen. Am Sonntag hatte sich der jüdische Universalkünstler im „Kurier“ für eine Teilnahme der FPÖ-Minister an den Feiern in Mauthausen ausgesprochen. Auch Kanzler Sebastian Kurz und Vizekanzler Heinz-Christian Strache ergreifen heute das Wort. Aus Protest gegen die Anwesenheit von FPÖ-Ministern boykottiert Oskar Deutsch, Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde, den Festakt im Kanzleramt.

