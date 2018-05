Facebook

Das Amt des österreichischen Richters am Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) dürfte erneut von einer Frau ausgeführt werden. Die Bundesregierung nominiert die Dekanin der Rechtswissenschaftlichen Fakultät Linz, Katharina Pabel, für das Amt. Pabel soll damit der derzeitigen österreichischen Richterin Maria Berger nachfolgen. Ihre Amtszeit endet am 6. Oktober.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat den Vorschlag bereits gestern, Freitag, schriftlich an den Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobtoka (ÖVP) übermittelt. Formal muss dieser nun den Hauptausschuss des Nationalrates passieren. Da eine einfache Mehrheit für den Beschluss reicht, gilt dieser jedoch als sicher. Ihre ausgezeichnete fachliche Reputation (insbesondere im Bereich des europäischen Grundrechtsschutzes) mache Pabel für das Amt der Richterin zu einer besonders geeigneten Kandidatin, heißt es aus der Regierung.

Die Verfassungsrechtlerin und gebürtige Deutsche (geboren 1969, deutsche und österreichische Staatsbürgerschaft) wurde erst im Februar zur neuen Vorsitzenden des Expertenrates für Integration ernannt. Pabel folgte damit Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) nach. Dieses Amt dürfte somit in absehbarer Zeit wieder frei werden. Die ÖVP hatte sie zudem als Expertin bei einem Hearing zum Integrationsgesetz 2017 ernannt, wo sie sich für den Beschluss eines Verhüllungsverbotes in der Öffentlichkeit ausgesprochen hatte.

Schwerer Vorwurf gegen Justiz

Auch in der Causa Buwog taucht der Name der Juristin auf. Vor Beginn des Prozesses wurden zwei Gutachten präsentiert, die von den drei Angeklagten Karl-Heinz Grasser, Walter Meischberger und Karl Ernst Plech in Auftrag gegeben worden waren. Beide werfen den Medien dabei mediale Vorverurteilung und Rufmord vor. Die Universitätsprofessorin hatte sich in ihrem Gutachten mit dem Schutz der Unschuldsvermutung gegenüber Medienberichten in der Rechtsprechung des europäischen Menschenrechtsgerichtshofs (EGMR) befasst. Auch sie ortete eine Vorverurteilung und erhob einen schwerwiegenden Vorwurf gegen die Justiz: "Die Berichterstattung wurde von den staatlichen Stellen erheblich unterstützt und zum Teil überhaupt erst ermöglicht, nachdem sich vielfach Veröffentlichungen zentral auf Informationen stützten, die erst durch Indiskretionen bei den Ermittlungsbehörden bekannt wurden."

Am kommenden Mittwoch soll die Nominierung im Ministerrat beschlossen werden, danach folgt der Beschluss im Hauptausschuss. Der Termin dafür steht noch nicht fest. Pabel wird das Amt am 1. Oktober übernehmen, die Amtsperiode dauert sechs Jahre.

Pabel wurde bereits 2014 für eine freiwerdende Richterstelle am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) als eine von drei Kandidaten vorgeschlagen. Damals machte die Verfassungsrechtlerin Gabriele Kucsko-Stadlmayer das Rennen.

Pabel absolvierte ihr Studium an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, von 2002 bis 2006 arbeitete sie Universitätsassistentin an der Abteilung für Europäisches Öffentliches Recht und Wirtschaftsrecht an der Karl-Franzens-Universität in Graz. Heute ist sie Universitätsprofessorin und Dekanin der Rechtswissenschaftlichen Fakultät Linz.

